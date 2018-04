“Merhaba, ben johnny cash”

Kimsenin konser vermeyi aklına bile getirmediği günlerde hapishanede mahkumlar için söyledi.

Giysileri de müziği gibi yalındı, sadece siyah giysilerle sahneye çıkardı. Tüm konserlerini “Merhaba, ben Johnny Cash” diye sade bir takdimle açardı. İnandıklarından asla taviz vermedi. Kimsenin konser vermeyi aklına bile getirmediği günlerde hapishanede mahkumlar için söyledi. Amerikan müzik tarihinin efsanevi ismi Johnny Cash’in ‘I Walk the Line’, ‘Man in Black’, ‘Hit the Road and Go’ gibi en sevilen şarkıları tek bir boxset’te sunuldu. Cash’in müziğiyle tanışmamış olanlar için iyi bir fırsat!