Meşe Palamudu

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Yoko Ono’nun 80’inci yaş günü şerefine yayımladığı çizim ve yazılarından oluşan, Meşe Palamudu dünyada da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Meşe Palamudu, Ono’ya göre esas olarak 1990’larda internete yönelik olarak yarattığı 100 “öğretici şiir” ve çizimlerden oluşuyor ve zamanda geriye gidiyor.



İnsanlara 100 günün her biri için farklı bir fikir aktardığını, şimdi ise bunları bir kitapta topladığını söyleyen yazar, “İnsanlar artık kitap okumadığı için bu fikir hoşuma gitti. Doğrudan bilgisayarın başına oturuyorlar. Bu şekilde geriye doğru gidiyorum çünkü gerçekten de kitap okumanın sadece internete girmekten ve onun size nüfuz etme biçiminden bilgi, iletişim bütünüyle farklı bir deneyim olduğuna inanıyorum,” diyor.



Kitaptaki her şiire, okurlara “daha ileri bir zihin egzersizi” sağlayacak birer de çizim eşlik ediyor. Ono, şiirler ve çizimlerin okurları çevrelerindeki dünyaya farklı bir şekilde bakmaya davet ettiğini söylüyor.



Kitap Hakkında

Yazar : Yoko Ono

Çevirmen : Sedef İlgiç

Yayın Evi : GÜLDÜNYA YAYINLARI

Tür : Derleme