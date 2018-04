Metallica biletleri satışa çıktı!

Heavy metalin efsanevi gruplarından Metallica, İstanbul'da konser verecek.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, grubun istek parçalardan oluşacak özel konseri, 13 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda gerçekleşecek.



Metallica, ilk kez gerçekleştireceği "Metallica By Request" projesiyle hayranlarını interaktif konserle tanıştıracak.



Biletler, tüm Biletix satış noktaları ve "biletix.com" üzerinden satışa sunulacak.



Avrupa'da birçok farklı şehrinde oluduğu gibi Metallica konser biletini internet üzerinden alan müzikseverler, izleyecekleri konserde çalınacak şarkıları oylama hakkına sahip olacak ve Metallica'nın 30 yılı aşkın süredir kaydettiği 140'dan fazla parça ile şarkı listesini oluşturabilecek.



Konserin açılışını, birçok şehirde oylama sonucu en çok istek alan "One" ve "Master of Puppets" ile yapacak Metallica, 18 şarkıdan oluşan sahne şovundaki 17 şarkıyı verilen oylara göre belirleyecek.



Metallica ekibi, konserin son şarkısını ise yeni parçaları arasından seçecek. Metallica hayranları, "www.metallicabyrequest.com" sitesinden diğer müzikseverlerin hangi şarkılara oy verdiğini ve oylama sonuçlarına ulaşabilecek.