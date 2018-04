Metallica, rüzgar gibi geçti!

Heavy metalin efsanevi gruplarından Metallica, İstanbul'da konser verdi.

İTÜ Stadyumu'nda "Metallica By Request" projesi çerçevesinde verilen konserde söylenen şarkılar, grubun daha önce aldığı karar doğrultusunda biletlerini internetten alan katılımcıların seçkisinden oluştu.



Metallica'nın performansına tanıklık eden yaklaşık 35 bin kişi, kendi belirledikleri şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Konserde sahneye çıkma fırsatını elde eden birkaç Metallica hayranı da bazı şarkıları anons etti. Konsere, "Master of Puppets" ve "One" isimli klasikleriyle başlayan Metallica, "Fade to Black", "Enter Sandman", "Sad But True", "Seek and Destroy", "Wherever I May Roam", "The Unforgiven", "For Whom the Bell Tolls", "Nothing Else Matters", "Welcome Home (Sanitarium)", "Turn the Page", "Creeping Death", "And Justice for All", "Orion", "The Memory Remains" isimli şarkılarını hayranlarıyla söyledi.



Konserin ardından, Dünya Kupası final maçı da dev ekranda yayınlandı.