MFÖ açıkhavayı coşturdu!

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Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında konser veren MFÖ tüm şarkılarını açıkhavayı hıncahınç dolduran izleyileri ile birlikte söyledi.

Sahneye çıktıkları andan itibaren tüm şarkılarını seyircilerle eşliğinde seslendiren ve büyük ilgi gören MFÖ, yıllardır dillerden düşmeyen parçaları ile Açıkhava'yı inletti. Senfoni orkestrası eşliğinde sahne alan Mazhar, Fuat, Özkan’a Açıkhava’yı dolduran binlerce seyirci aynı anda eşlik etti.



Söz ve müziği Mazhar Alanson’a ait “Sarı Laleler” isimli parçayı eşi Biricik Suden için söyleyen Alanson, seyirci ile yaptığı sohbetlerle de sempati topladı. MFÖ, Yandım, yandım, Bu Sabah yağmur var İstanbul’da, Mazeretim var asabiyim ben ve dillerden düşmeyen daha pek çok şarkı ile seyirciyi adeta büyüledi. Söz Aysel Gürel, müzik Fuat Güner’e ait “Vurgun Yedim” isimli şarkıyı Aysel Gürel anısına seslendiren MFÖ, seyircinin yoğun alkışları ile 3 kez sahneye yeniden döndü. “Ele Güne Karşı Yapayalnız” şarkısıyla final yapan grubu sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.



Sinema ve televizyon dünyasından pek çok ismin yer aldığı konserde izelmeye gelenler arasında 30 Ağustos’ta Açıkhava’da sahne alacak olan Şebnem Ferah, Ayşegül Aldinç, Demet Evgar ve Biricik Suden gibi pek çok ünlü isim vardı.