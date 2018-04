MØ ve Oh Land One Love Festival'de!

“One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata” sahne alacak isimleri açıklamaya devam ediyor

14-15 Haziran’da Parkorman’da gerçekleştirilecek festivalin yeni isimleri; sıradışı tarzıyla synth-pop’un kraliçe adayı MØ ve büyüleyici melodileriyle elektro-pop’a farklı bir soluk getiren Oh Land oldu. Türkiye’nin en uzun soluklu şehir festivali “One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata”, sürpriz konuklarını açıklamaya devam ediyor. Festivalin açıklanan yeni konukları; sıradışı ses rengi ve aykırı sözlerle bezeli elektronik parçalarıyla synth-pop'un yeni kraliçesi olma yolunda ilerleyen MØ ile dinleyenleri bir rüyadaymış gibi hissettiren sesiyle Nanna Øland Fabricius, nam-ı diğer Oh Land oldu. Pop müzik dünyasında uzun süredir karşılaşmadığımız “Girl Power”ı geri getirmeye kararlı bir müzisyen olarak tanımlanan hip-hop ve punk tavrını buluşturan karmaşık parçalarla yola çıkan, zamanla çok daha oturaklı bir elektronik pop tarzına yönelen MØ, diğer adıyla Karen Marie Ørsted, Pitchfork, Hypertrack ve NME gibi devlerin dikkatini çekti. MØ, asi tavrından ödün vermeden oluşturduğu elektronika esintili parçalarıyla festivalcileri coşturacak. Geçirdiği kaza nedeniyle balerin olma hayallerine veda ederek müzik yapmaya başlayan, renkli synth melodileriyle dolu 3 electro-pop albümüne imza atan, sesiyle dinleyenleri bir rüyadaymış gibi hissettiren Nanna Øland Fabricius, nam-ı diğer Oh Land ise “One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata” sahnesinde benzersiz melodileriyle dinleyenleri büyüleyecek. Festival coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen müzikseverler, 24 Mart - 9 Nisan tarihleri arasındaki avantajlı ön satış döneminde, 2 günü kapsayan kombine biletleri sadece 90 TL’ye, Biletix üzerinden alabilecek. “One Love Festival 13 ile Birlikte Hayata”nın geçtiğimiz günlerde açıklanan ilk isimleri, Ortadoğu’nun uluslararası düzeydeki ilk yıldızı, “Suriyeli Techno” tanımıyla özdeşleşen Omar Souleyman ve üretkenliğiyle elektronik müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Simon Green, diğer adıyla Bonobo olmuştu. Bugüne kadar Efes Pilsen sponsorluğundaki 12 yılında; 175 binden fazla müzikseveri, 80’den fazla grubu, 1.500’den fazla sanatçıyı ağırlayan, sıcak yaz günlerinin gelenekselleşen habercisi “One Love Festival ile Birlikte Hayata”nın sürprizleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. İki gün boyunca kaliteli müziğin yanı sıra güneşe, doğaya, geceye ve eğlenceye doyacak festivalciler, tüm gün sürecek aktivitelerle keyifli bir hafta sonu yaşayacak.