Model'den 3. albüm

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Model üçüncü albümünü tamamladı.

Model, modern masallar anlatmaya yeni albümü ile devam ediyor. Albümün adı "Levla'nın Hikayesi"... Özellikle şarkı sözleri ile dikkat çeken grubun yine Can Temiz tarafından sözleri yazılan üçüncü albümleri ekim ayının son haftası GNL etiketiyle yayınlanıyor. İlk 5 şarkılık bölümde, Levlâ'nın sevgilisi tarafından terkedilişini ve yasın 5 evresini geçirişini anlatırken, ikinci 5 şarkılık bölümde ise; Levlâ'nın spesifik olarak bu ilişkinin aşk acısıyla olan hikayesi bitiyor ve kendiyle hesaplaşması, hep mutluluğu başka insanlarda ve başka ilişkilerde aradığını fark edişi, bundan kurtuluşu ve en sonunda kendine acıyan ve mutlu olmak için başkalarına ihtiyaç duyan tarafını öldürüşü anlatılıyor.