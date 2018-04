Model'den modern masallar

Model, modern masallar anlatmaya yeni albümü 'Levla'nın Hikayesi' ile devam ediyor.

Türk rock müziğinde son yıllardaki en büyük çıkışı gerçekleştiren MODEL, kariyerlerinin üçüncü albümünü tamamladı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan albümün lansman konseri, 28 Kasım akşamı Zorlu Center PSM'de gerçekleşecek. Konserin biletleri satışta ve konserde 18 yaş sınırı bulunmuyor.



Özellikle şarkı sözleri ile dikkat çeken grubun yine Can Temiz tarafından sözleri yazılan üçüncü albümleri LEVLÂ'NIN HİKAYESİ, kasım ayının son haftası GNL etiketiyle yayınlanıyor. Levlâ; Farsça'da 'var olması gereken her şey' anlamına geliyor. Bu kez tamamen bir konsept albüm hazırlayan grup, albümde baştan sona bir hikayeyi anlatıyor. Hikaye iki bölümden oluşuyor.



İlk 5 şarkılık bölümde, Levlâ'nın sevgilisi tarafından terkedilişini ve yasın 5 evresini geçirişini anlatırken, ikinci 5 şarkılık bölümde ise; Levlâ'nın spesifik olarak bu ilişkinin aşk acısıyla olan hikayesi bitiyor ve kendiyle hesaplaşması, hep mutluluğu başka insanlarda ve başka ilişkilerde aradığını fark edişi, bundan kurtuluşu ve en sonunda kendine acıyan ve mutlu olmak için başkalarına ihtiyaç duyan tarafını öldürüşü anlatılıyor.



'Diğer Masallar'daki gibi Demir Demirkan'ın prodüktörlüğünde kaydedilen albümün çıkış parçası 'Ağlamam Zaman Aldı' olacak. Albümde yer alan KEHANET isimli şarkıyı grup ile birlikte seslendiren Gonca Vuslateri şarkıda bir melek karakterini canlandırıyor. Fatma Turgut (vokal), Can Temiz (bas gitar), Okan Işık (gitar) ve Kerem Sedef'den (davul) oluşan kadrosu ile MODEL, hüzünlü ve çok konuşulacak şarkıları ile önümüzdeki sonbahar ve kışa damgasını vurmaya hazırlanıyor.