Molière, 'Huysuz' ile güldürecek

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Biraz gerçek, biraz hayal, kahkahası bol müzikal bir gösteri...

MOLIÈRE,

“HUYSUZ” MÜZİKALİ ile

GÜLDÜRMEYE GELİYOR!



AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu, yeni sezona Engin Alkan’ın beş farklı Molière komedisinden yola çıkarak yazıp yönettiği bol kahkahalı, aşklı, entrikalı, danslı, rengârenk “Huysuz” müzikaliyle iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor! Engin Alkan, Büşra Pekin, Deniz Uğur, Haki Biçici, Gülhan Tekin, Umut Temizaş ve Esra Akbaş’ın rol aldığı “Huysuz”un biletleri satışa çıktı!



Engin Alkan’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Huysuz”; huzurevinde yaşayan ve Molière oyunlarındaki başarısı nedeniyle, zamanında “Molière’in Huysuzu” lakabıyla ünlenmiş eski bir tiyatro oyuncusunun zihninde canlanan, biraz gerçek, biraz hayal, kahkahası bol müzikal bir gösteri.



Molière’in “Hastalık Hastası”, “George Dandin”, “Zoraki Evlenme”, “Cimri” ve Teodor Kasap’ın Molière’den adaptasyonu olan “İşkilli Memo” oyunlarından yola çıkılarak yazılan müzikalde; Engin Alkan, Büşra Pekin, Deniz Uğur, Haki Biçici, Gülhan Tekin, Umut Temizaş ve Esra Akbaş birlikte rol alıyor. AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı “Huysuz”un; müzikleri Selim Atakan’ın, dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer’in, kostüm tasarımı Tomris Kuzu’nun, koreografisi Senem Oluz’un, dramaturjisi ise Sinem Özlek’in imzasını taşıyor.



“Molière’in Huysuzu” lakaplı eski tiyatro oyuncusu Armağan Özcan’ın hafızasında kalan pek çok Molière oyunundan izler taşıyan eğlenceli, aşklı, entrikalı, danslı, müzikli rengarenk bir komedi olan “Huysuz”da; Özcan’ın kendisi hastalık hastası, cimri, huysuz bir ihtiyarken, huzurevinin sakinleri, başhekimi, hemşiresi, hastabakıcısı da oyunun diğer karakterlerine dönüşür. Tedavi masraflarına para dökmekten kurtulmak için kızını ille de bir doktorla evlendirmek isteyen Harpagan, evin hastabakıcısı, hizmetçisi ve belki de her şeyi olan Anjelik’in tüm uyarılarına rağmen kararından dönmez. Oysa kızı Sümbül, kalbini çoktan yakışıklı Klean’a kaptırmıştır. Ama Klean evlenme teklif etmek için cesaretini toplayamadan, budala doktor adayı Arif ve kibirli annesi Mürşide Huzurlu, Sümbül’ü istemeye gelmişlerdir bile. Anjelik, Harpagan’ın genç ve seksi karısı Madam Biju’ya mektup taşıyan Memo’dan, Madam Biju’nun çevirdiği dolapları öğrendiğinde; Sümbül’ü bu zoraki evlilikten kurtarabileceğini düşünse de, Klean ve Sümbül arasındaki yanlış anlaşılmalar işleri iyice karıştıracaktır.



Aralık ayında perdelerini açmaya hazırlanan “Huysuz”un biletleri; Biletix’ten ve oyunun sahneleneceği salonların gişelerinden temin edilebilir.