MILEY TÖRENE DAMGASINI VURDU
Miley Cyrus ödülünü almak için evsiz bir adamı sahneye çıkardı. 'Wrecking Ball' şarkısının video klibiyle Yılın Videosu ödülünü kazanan Cyrus, plaketini almak için Jesse adında evsiz genç bir adamı sahneye gönderdi. Törene Cyrus ile birlikte gelen ve sahneye çıkıp ödülünü onun adına alan 22 yaşındaki Jesse bir de konuşma yaptı.
Jesse'nin konuşması sırasında Miley Crus gözyaşlarını tutamadı. Genç adam konuşmasında; "Bu ödülü ABD'deki açlıktan kıvranan, hayatlarını kaybeden, korku içindeki 1.6 milyon genç evsiz adına kabul ediyorum. Biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" dedi.
BEYONCE'YE EŞİNDEN SÜRPRİZ
Michael Jackson Video Vanguard Ödülü’nün bu yılki sahibi olan Beyoncé, ödülünü eşi Jay-Z’in elinden aldı. Ünlü rapçi eşine sürpriz yaparak, kızları Ivy Blue ile mini bir konser veren Beyoncé'ye eşlik etti. Ünlü şarkıcı bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.
İşte 2014 MTV Video Müzik Ödülleri’ni kazanan isimler:
Yılın Videosu:
Miley Cyrus / Wrecking Ball
En İyi Video (Kadın):
Katy Perry / Dark Horse ft. Juicy J
En İyi Video (Erkek):
Ed Sheeran / Sing
En İyi Pop Video:
Ariana Grande / Problem ft. Iggy Azalea
En İyi Hip-Hop Video:
Drake / Hold On [ft. Majid Jordan
En İyi Rock Video:
Lorde / Royals
Gelecek Vaad Eden Sanatçı:
Fifth Harmony / Miss Movin’ On
Sosyal Mesaj İçerikli En İyi Video:
Beyonce / Pretty Hurts
En İyi Sinematografi:
Beyonce / Pretty Hurts
En İyi Kurgu:
Eminem / Rap God
En İyi Koreografi:
Sia / Chandelier
En İyi Klip Yönetimi:
DJ Snake & Lil Jon / Turn Down For What
En İyi Görsel Efekt:
OK Go / The Writing's On the Wall
En İyi İşbirliği:
Beyonce ft. Jay Z / Drunk In Love
MTV Clubland Ödülü:
Zedd ft. Hayley Williams / Stay the Night
MTV Clubland Ödülü:
Zedd ft. Hayley Williams / Stay the Night
En İyi Sanat Yönetimi:
Arcade Fire / Reflektor