2014 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece California eyaletine bağlı Inglewood kentindeki 'Forum' gösteri merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.







Miley Cyrus ödülünü almak için evsiz bir adamı sahneye çıkardı. 'Wrecking Ball' şarkısının video klibiyle Yılın Videosu ödülünü kazanan Cyrus, plaketini almak için Jesse adında evsiz genç bir adamı sahneye gönderdi. Törene Cyrus ile birlikte gelen ve sahneye çıkıp ödülünü onun adına alan 22 yaşındaki Jesse bir de konuşma yaptı.Jesse'nin konuşması sırasında Miley Crus gözyaşlarını tutamadı. Genç adam konuşmasında; "Bu ödülü ABD'deki açlıktan kıvranan, hayatlarını kaybeden, korku içindeki 1.6 milyon genç evsiz adına kabul ediyorum. Biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" dedi.Michael Jackson Video Vanguard Ödülü’nün bu yılki sahibi olan Beyoncé, ödülünü eşi Jay-Z’in elinden aldı. Ünlü rapçi eşine sürpriz yaparak, kızları Ivy Blue ile mini bir konser veren Beyoncé'ye eşlik etti. Ünlü şarkıcı bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.Miley Cyrus / Wrecking BallKaty Perry / Dark Horse ft. Juicy JEd Sheeran / SingAriana Grande / Problem ft. Iggy AzaleaDrake / Hold On [ft. Majid JordanLorde / RoyalsFifth Harmony / Miss Movin’ OnBeyonce / Pretty HurtsBeyonce / Pretty HurtsEminem / Rap GodSia / ChandelierDJ Snake & Lil Jon / Turn Down For WhatOK Go / The Writing's On the WallBeyonce ft. Jay Z / Drunk In LoveZedd ft. Hayley Williams / Stay the NightZedd ft. Hayley Williams / Stay the NightArcade Fire / Reflektor