Ünlü sanatçı Ankaralı hayranlarıyla Taurus AVM’de düzenlenecek imza gününde bir araya gelecek.





Yaz aylarına “Bir Güzellik Yap” şarkısıyla damga vuran başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, Taurus AVM’de düzenlenecek imza gününde Ankaralı hayranlarıyla buluşacak.Açıldığı günden bu yana Başkent'in en çok ziyaretçi çeken alışveriş merkezlerinden olan Taurus AVM, bu kez özellikle genç kızları sevindirecek bir etkinliğe imza atıyor.Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Murat Dalkılıç’ı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanan Taurus AVM, 16 Kasım saat 16.00’da ünlü sanatçıyı imza gününde sevenleriyle bir araya getirecek. Açıldığı günden bu yana sürprizleriyle ziyaretçilerine eğlenceli dakikalar yaşattıklarını kaydeden Taurus AVM Müdürü Meriç Kaptan, düzenlenen etkinlikler için doğru zaman ve doğru kişileri seçmenin önemli olduğunu vurguladı. Kaptan, şunları söyledi:“Taurus AVM’de Ankaralılar'a kaliteli bir alışveriş ortamının yanı sıra eğlenceyi de sunuyoruz. Etkinliklerimizde hedef kitlemizin beklentisi önceliğimiz. Murat Dalkılıç ile imza günü düzenlerken de bu plan doğrultusunda ilerledik. Herkesin takip ettiği, yaptığı çalışmalarla sanat dünyasına hizmet ederken sevenlerine vakit ayıran birini tercih etmeliydik. Bu yüzden, başarılı albümleri ve aldığı ödülleriyle doğru ismin, genç kızların sevdiği isimlerden Murat Dalkılıç olacağını düşündük.”