Mutsuz Olmak Günahtır

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Mutluluğun formülünü arayanlar için…

NLP konusunda Uzman Eğitimci Eğitmeni (NLP Master Trainer) olan Mustafa Çay'ın 12. kitabı "Mutsuz Olmak Günahtır" Çay Yayınları'ndan çıktı. Çay, yaşamdan hüzün, dert, çaresizlik ve gereksiz acılar devşirmek yerine mutluluk damıtmanın formüllerini okurlarıyla paylaşıyor. Kitap, önce tek tek kendimizi nasıl mutsuz ettiğimizi anlatıyor bize. Sonra da kazandığımız bilinçle onlarla başa çıkabilmenin formüllerini veriyor. Duygularımızı kontrol etmeyi, geçmişi ısıtıp ısıtıp kendi önümüze koymamayı, hayır diyebilmeyi, herkesten onay beklemeden yaşayabilmeyi, kendinizle yüzleşebilmeyi, bağımlılıklardan kurtulmayı, ertelemekten vazgeçmeyi örnekleriyle, formülleriyle, yöntemleriyle sunuyor.