Müzik dehaları bir arada

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Preservation Hall Jazz Band’in yepyeni albümü ‘That’s It’, caz, bluegrass, R&B, voodoo funk ve blues etkileşimleri taşıyor.

İsmini New Orleans’taki Preservation Hall’dan alan ve günümüze kadar farklı isimlerle varlığını sürdüren Preservation Hall Jazz Band’in yepyeni albümü ‘That’s It’, caz, bluegrass, R&B, voodoo funk ve blues etkileşimleri taşıyor. New Orleans’ın efsanevi müzisyenlerine adanmış albümde Ben Jaffe, Rickie Monie, Paul Williams, Clint Maedgen, Charlie Gabriel, Chris Stapleton gibi müzik dehaları bir araya geliyor.