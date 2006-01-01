“Müzik ile Birlikte Hayata” Salon İKSV’de!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Müzik ile Birlikte Hayata” konser serisi, ABD'li folk-rock ikilisi Wye Oak ile 29 Mart'ta başlıyor

“Müzik ile Birlikte Hayata” konser serisi, ABD’li folk-rock ikilisi Wye Oak konseriyle, 29 Mart’ta, İstanbul’un kültür-sanat yaşamına yeni bir soluk getiren Salon İKSV’de başlıyor. Andy Stack ve Jenn Wasner tarafından 2006’da kurulan, “If Children”, “The Knot” gibi albümleriyle büyük övgü alan ve en beğenilen albümleri “Civilian”ı 2011’de müzikseverlere sunan Wye Oak, 29 Mart Cumartesi gecesi, saat 22:30’da Salon İKSV’de eşsiz bir canlı performansa imza atacak. Davul, klavye ve vokalde Andy Stack, gitar ve vokalde Jenn Wasner’in yer aldığı Wye Oak, “samimi, noise ve dream pop dokunuşlarıyla folk etkili indie-rock” şeklinde tanımlanan müziğiyle unutulmaz bir gece yaşatacak. Toplam altı farklı konserden oluşan “Müzik ile Birlikte Hayata” kapsamında, 3 Nisan’da Juliana Barwick, 8 Nisan’da Hidden Orchestra, 9 Nisan’da Soul Jazz Orchestra, 11 Nisan’da Nekropsi ve 16 Nisan’da Kurt Vile, Salon İKSV sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.