''Müzik piyasası fazla cinsiyetçi''

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Pop yıldızı Lily Allen, müzik sektörünü 'cinsiyetçi' olmakla suçladı

Aklındakileri söylemekten hiçbir zaman çekinmeyen İngiliz şarkıcı Lily Allen son olarak müzik endüstrisinin kadınlara yönelik tutumunu eleştirdi.

The Sun’a konuşan pop yıldızı hem endüstrideki kadın yönetici sayısının azlığına dikkat çekti hem de kadınların başarısının arkasında sürekli bir erkek güç aranmasına şaşırdığını söyledi. “Ben şu an Warners ile çalışıyorum ama bugüne kadar birçok yapım şirketi gördüm ve kadın yönetici sayısının azlığına hep hayretler içerisinde kaldım” diyor, Allen. Beyonce’nin başarısının Jay Z’ye, kendisinin başarısının da yapımcı Paul Epworth’a borçlu olduğunu söyleyen insanları anlamadığını söyleyen pop yıldızı, soruyor: “Neden erkek sanatçılara da aynı muamele yapılmıyor?” Endüstriyi ‘inanılmaz cinsiyetçi’ olarak tanımlayan Allen, geçen hafta yayımlanan single’ı ‘Our Time’ın klibinde eğlenen, sarhoş olan, dağıtan kadınlardan bahsediyor. Allen’ın albümü 6 Mayıs’ta çıkacak.