Melike Belkıs Aydın'nın Türkan Saylan ve Bedia Ceylan Güzelce'nin 1473 kitaplarını keyifle okuyabilirsiniz.

Türkan Saylan

Melike Belkıs Aydın

NotaBene Yayınları

Prenses masalları içinde ve prensesleri kurtaran prensler ile büyüyen kız çocuklarına karşı artık birilerinin bu algıyı kırması gerekiyordu. Hepsi zayıf, uzun boylu, ince belli, uzun saçlı bu kızların ikon olması yeterince sarkastik değil miydi? Oysa gerçek hayat; nasıl yaşayacağına, ne yapmak istediğine kendisi karar vermiş ve her biri birbirinden farklı görünen kadınların heyecan verici hikayeleriyle dolu. Bu kadınlar prenseslere benzemezler. Çünkü birileri tarafından kurtarılmayı beklemezler. ‘Bizim’ Anti Prensesler serisi, nasıl yaşamak ve ne yapmak istediğine kendisi karar vermiş gerçek kadınların büyüleyici hikayelerini çocuklarla buluşturmak için yola çıktı. Serinin ilk kitabı ise Türkan Saylan. Seri ebeveynler için de çocuklarla birçok olay ve kavram üzerine konuşabilecekleri sohbet kitapları olmayı hedefliyor.







1473

Bedia Ceylan Güzelce

Çınar

Uzun yıllar bir televizyon kanalında kültür-sanat editörlüğü yapan, belgesel film yapımından senaristliğe pek çok alanda kendini gösteren Bedia Ceylan Güzelce’nin ilk romanı 1473, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Kingston Üniversitesi tarafından İngilizceye çevrilerek yayımlandı. Üniversitenin Britanya Kütüphanesi’nin koleksiyonuna kattığı ilk çeviri eser olma özelliği de taşıyan kitap, iki kirpinin gözünden Otlukbeli Savaşı’nın yarattığı yıkımları anlatan dokunaklı ve nefes kesen bir aşk hikayesi. İster Türkçe ister İngilizce, kitabı okumanın tam zamanı.





