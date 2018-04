“Neopol”, 360East Moda’da!

Türkiye’nin ilk House müzik grubu Neopol, 15 Mart Cumartesi gecesi 360East Moda’da!

2010 yılında, iki müzisyen Ozan Ülke ve Nilüfer Ülke tarafından kurulan Neopol, Türkiye’deki ilk house müziği grubu olmasıyla ön plana çıkıyor. Kurulduğu yıldan bu yana beğeni toplayan, ilk Türkçe house şarkılarına imzalarını atan Grup, 15 Mart’ta 360East Moda’da şarkılarını müzikseverlerle paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Neopol’ün Kasım 2012’de çıkardığı ilk single’ları “Koza”, ilk Türkçe progressive house şarkısı olma özelliği taşıyor. Şubat 2013’te yayınladığı “Sanki Sen” isimli çalışmasıyla sesini duyuran grup yeni single’ı “I Love It Big” ile yurtdışında da adından söz ettiriyor. Tüm dünyada kabul gören ve altın çağını yaşayan house müziğinin Türk temsilcisi Neopol, Amerika, Kanada ve Almanya'da çeşitli sanatçılarla ortak projelerde yer alıyor. Kuruldukları yıl ABD’de indie-pop grubu Super Mirage’ın “Dance Hall” isimli şarkıları için katıldığı remiks yarışmasını kazanan Neopal, 2012 yılında Kanadalı The Easton Ellises grubunun “Dance It, Dance All” single’larında Neopol remiksi ile yer almayı başardı.Başarılı DJ ve vokal performansıyla dikkat çeken Neopol, 15 Mart Cumartesi gecesi 360East Moda misafirlerine unutulmaz bir house gecesi yaşatacak.