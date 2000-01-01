Neva film müzikleri

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Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı, 2000 yılında “Dünya Aktüel Ödülleri En Çok Satan Roman” ödüllü “NEVA” kitabı Can Arca ve Birkan Uz yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarıldı.

Başrollerini Başak Parlak ile Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı ve 13 Eylül’de vizyona giren filmin 10 şarkıdan oluşan orijinal film müzikleri albümü Sony Music etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. “İncecikten Bir Kar Yağar” ve "Pirin’in Köprüsü” eserleri dışında, albümdeki tüm müzikler, aynı zamanda albümün müzik prodüktörlüğünü de üstlenen Orhan Şallıel tarafından hazırlanırken; tüm eserler de Barbaros ve Gökhan Sönmez’in yorumlarıyla albümdeki yerini aldı. Filmin başrol oyuncularından Başak Parlak ise “Mektup” isimli şarkıda seslendirdiği şiirle dikkat çekiyor.



