Odysseus: Dönüş

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Odysseus serisinin ikinci kitabı, aynı zamanda Homeros’a bir saygı duruşu niteliğinde.

Odysseus: Dönüş / Valerio Massimo Manfredi / Pena

Aralıksız süren 10 yıllık büyük savaştan sonra Truvalılar savaşı kaybeder. Efsanevi kahraman Odysseus yurduna yani İthaka’ya dönüş için yola çıkar. Ancak korkunç kabuslara sahne olabilecek tehlikeler ve düşmanlar onu beklemektedir. Yol tuzaklarla doludur ama kahramanımız Odysseus her şeye rağmen evine dönmeye kararlıdır.

Valerio Massimo Manfredi’nin, Homeros’un klasik destanına farklı bir açıdan baktığı Odysseus serisinin ikinci kitabı, aynı zamanda Homeros’a bir saygı duruşu niteliğinde.