İntihar eden sevgilisinin ardından web sitesine yazan Mick Jagger, onu asla unutmayacağını söyledi.





Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi L'Wren Scott'ın intihar etmesinin şokunu yaşıyor.Jagger, sevgilisinin ölümünden sonra ilk kez konuştu. "Onu asla unutmayacağım" diyen Jagger, websitesine şunları yazdı; "Benim en yakın arkadaşım, sevgilim böyle trajik bir şekilde hayatına son vermeyi nasıl düşünür? Hala bunu anlamaya çalışıyorum. Birlikte muhteşem yıllar geçirdik ve birbirimize harika bir hayat verdik" Geçtiğimiz hafta sonu evinde kapı koluna eşarpla asılmış şekilde ölü bulunan Scott'un büyük bir borç batağında ve depresyonda olduğunu söyleniyor.