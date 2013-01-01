Ölü Bir Adam Resmetmek

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2013 yılında, Granta En İyi 20 Genç Yazar listesine giren Sarah Hall’in romanları Türkçede...

Times’ın 10 yılın en iyi 100 kitap listesinde yer alan yazar Sarah Hall, romanlarıyla birçok ödül aldı. “Bir Ölüyü Resmetmek” adlı kitabıyla "Man Booker Ödülü" için adaya gösterildi ve "Portico Kurmaca Ödülünü" kazandı.

1960’ların başında İtalya’dayız; ölmekte olan usta bir ressam, ödediği bedellerin kendisini merak konusu haline getirdiğini düşünüyor. Ölümünden önce, bütün sanat hayatı boyunca

saplantılı bir şekilde yaptığı gibi, birkaç şişenin resmini yapmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra, artık göremediği dünyayı anlamaya çalışan kör öğrencisi Annette, onun mezarıyla

ilgileniyor. Cumbria’da yaşayan Peter, tanınan bir manzara ressamı. Peter, sayesinde meşhur olduğu uçsuz bucaksız kayalık arazide sıkışıp kalıyor. Kızı Susan, fotoğrafçı ve Londra’da bir galeride küratörlük yapmakta. İkiz kardeşinin ölümüyle kendini karanlığa ve cinsel taşkınlığa bırakıyor. Sarah Hall’un yarım bir yüzyılı kapsayan romanı, sanat ve sanatın

yaşamımızdaki yeri üzerine sıkı ve parlak bir metin.



“…Modern batının kozasından kusursuz ve parlak bir biçimde çıkmayı ümit etmiyorsun. İhtişamla ve dolu dolu yaşamakla ilgilenmiyorsun. Bu hayatta zaferi kazanmışsın şüphesiz.

Bütün istediğin tekrar kendin olmak, çünkü bir zamanlar senin olan kimliğin kayboldu. Aynadan tanıdık bir yüz yansısa da ruhu kayıp. Sen yoksun. Elbette ne gerçek bir gizem ne de karmaşık bir sebep var. Meselenin özü, esası ve kalbi şu: Danny bir buçuk ay önce öldü. Sen ondan altı hafta, on dört gün ve birkaç dakika fazla yaşadın.”