Önce iftar sonra caz

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Ramazanda Caz, bu yıl 5 Temmuz'da başlıyor. Konser alanında iftar imkanı da sunan festivalin ağır topu caz şarkıcısı Karsu

Bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilecek "Ramazanda Caz" festivali, dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayacak. Karsu'nun 5 Temmuz'da Zorlu Center PSM'de vereceği konserle başlayacak festivalin tek açık hava etkinliği, 12 Temmuz'da Fransa Sarayı'nın bahçesinde, Pierre Blanchard Gypsy Jazz Quintet konseriyle gerçekleşecek. Fransa Başkonsolosluğu ortaklığıyla hayata geçirilen etkinlikte kemanda Pierre Blanchard, gitarda Samson Schmitt, gitar ve vokalde Philippe "Doudou" Cuillerier, akordeonda Ludovic Beier, kontrbasta Antonio Licusati sahne alacak.



Klasik Küba ezgilerini cazla yorumlayan Omar Sosa Quarteto Afrocubano 15 Temmuz'da, efsanevi davulcu Omar Hakim ve Grammy ödüllü Rachel Z'nin kurduğu The Trio of Ozyine 17 Temmuz'da izlenebilecek. Norveç cazının usta isimleri Hakon Kornstad, Ingebrigt Haker Flaten ve Jon Christensen 19 Temmuz'da festivalin kapanış konserinde Zorlu Center PSM'de izleyici karşısına çıkacak. Omar Sosa Quarteto Afrocubano 15 Temmuz'da çalacak.