Önce sözler geldi

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Yeni albümünü önümüzdeki ay müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Deniz Seki, albüm öncesi yeni şarkısının sözlerini paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı.

Önümüzdeki ay çıkaracağı sekizinci albümü için stüdyo çalışmalarını tamamlayan Deniz Seki, yeni albümden ilk şarkıyı sosyal medyada paylaştı. İşte Hayat 2 Bilet şarkısının sözleri...





HAYAT 2 BİLET

Zamanında olmuş

Olanlar olabilir

Kalp kırılıp yen

İçinde kalabilir

İnsan bu dünyaya

Zaten misafir

Gelişimiz belli

Gidişimiz belli değil

İnsanın ömrü bi kere

Dünyaya gelince

Kalp kırılınca içinde

Yen kalınca

Hayat 2 Bilet sadece

Biri geliş

Biri de dönüş

Sen istersen

Sen istersen dövüş

İstersen seviş

Korkmuyorum korkmuyorum

Korkmuyorum korkmuyorum

Hayat senden artık

Hiç korkmuyorum

Bıkmadım bıkamıyorum

Aşk çok yüzsüz

Kaçamıyorum

Hayat senden artık

Hiç korkmuyorum