Yeni albümünü önümüzdeki ay müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Deniz Seki, albüm öncesi yeni şarkısının sözlerini paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı.
Önümüzdeki ay çıkaracağı sekizinci albümü için stüdyo çalışmalarını tamamlayan Deniz Seki, yeni albümden ilk şarkıyı sosyal medyada paylaştı. İşte Hayat 2 Bilet şarkısının sözleri...
HAYAT 2 BİLET
Zamanında olmuş
Olanlar olabilir
Kalp kırılıp yen
İçinde kalabilir
İnsan bu dünyaya
Zaten misafir
Gelişimiz belli
Gidişimiz belli değil
İnsanın ömrü bi kere
Dünyaya gelince
Kalp kırılınca içinde
Yen kalınca
Hayat 2 Bilet sadece
Biri geliş
Biri de dönüş
Sen istersen
Sen istersen dövüş
İstersen seviş
Korkmuyorum korkmuyorum
Korkmuyorum korkmuyorum
Hayat senden artık
Hiç korkmuyorum
Bıkmadım bıkamıyorum
Aşk çok yüzsüz
Kaçamıyorum
Hayat senden artık
Hiç korkmuyorum