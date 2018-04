Özgür Özgülgün'den ''Uykusuz''

Geçen sezon alternatif şiddete yönelik oyunu Aut ile beğeni toplayan Özgür Özgülgün bu kez de "bir kaybedenin" hikayesini anlatıyor

Özgülgün'ün Kaleme aldığı Uykusuz adlı oyun, 28 Nisan'da Sermola Performans'ta perde açıyor. Can Ceylan'ın rejisiyle sahnelenen Uykusuz, 7, 15, 19 ve 26 Mayıs'ta da seyirciyle buluşacak. Irish Mafia'nın yedinci oyunu olan Uykusuz'da Gözde Fidan ve Volkan Çolpan rol alıyor. Oyunun ışık ve efektleri Oktay Şahinler'e, dekor tasarımı ise Ecem Düyen'e ait.



Oyunun konusu: Sıradan bir hayat ve düzenli bir evlilik… Günlerce, haftalarca süren bir uykusuzluk hali…Gecenin ve karanlığın çağrısına daha fazla karşı koyamayan Selin, bisikletine binip en izbe, en bilinmedik, en tehlikeli yerleri keşfetmek için her gün güneşin batmasını beklemektedir. Gündüzleri deliliğini sınırlayan, güneş ışığını sevmeyen Selin, toplum algısına göre “kötü”, ”kaybetmiş” ve “istenmeyen” hayatlara tanıklık eder, bu insanların kendisini anlayabildiğini düşünür. Her gece yaşadığı sıra dışı olayların ardından Yıldız’la tanışır. Kendisi gibi hayata bağlanamamış birini tanımak, onunla sohbet etmek gitgide bir karadeliğe doğru çekmektedir Selin’i. Zamanla bu adama hayranlığı artmakta, gerçekle bağlarını yavaş yavaş koparmaktadır. Karakteri itibariyle geçmişteki birkaç anıya takılıp kalmış olan Selin, bilinmez bir geleceğin sisleri arasında kaybolmaktadır.