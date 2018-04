Kilyos Suma Beach'teki Dusty Eardrums, 25 Temmuz Cuma gecesi başlıyor.



MANO LE TOUGH

Dans müzik alemine sıcak, akışkan ve melodik bir form kazandıran Mano Le Tough, Âme’den Kristian Beyer tarafından şu cümleyle kutsanmıştı ‘‘Mano sayesinde house müziğin geleceği ile ilgili tüm korkularımdan arındım…’’ Dublin’de bir sahil köyünde doğan Niall Mannion’un eklektik bir müzikle büyüyüp Berlin’e yerleşmesi ile başlayan bir öykü bu… Internasjonal etiketi altında, disko kraliyetinin efsanevi üyesi Prins Thomas ile yayınladığı EP ile radarlara yakalanan Mano, modern disco, atmosferik house ve elektronik gezegenler arasında yaptığı cool yolculuğu sadece ‘folkal house’ olarak adlandırıyor. Mirau, Dirt Crew ya da Buzzin Fly gibi prestijli plak şirketlerinin katalogları için birbirinden güçlü prodüksiyonlar üreten Mano Le Tough, aynı zamanda Aloe Blacc, Midnight Magic ve Roisin Murphy gibi isimlerin remiksleri için adeta yarıştığı bir isim. Görkemli kariyerine Berlin’de uzun yıllardır büyük bir başarı ile sürdürdüğü Passion Beat partilerini ve dolayısıyla DJ’liği de ekleyen Mano, benzersiz sound’unu adeta bir enstrüman niteliğinde kullandığı vokalleriyle de süslüyor.



THE DRIFTER

Elektronik müziğin İrlanda cephesinde sadece Róisín Murphy’nin bulunduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. The Drifter adıyla kalbimizi fetheden Mark Flynn’in de aslında bir İrlandalı olduğunu hatırlatalım. Mükemmel bir prodüktör ve stil sahibi bir DJ olmasının yanında iyi bir vokalist olarak haklı bir şöhretin sahibi olan Flynn, geleneksel ve folk ile başlayarak elektroniğe kadar uzandığı farklı disiplinleri ustalıkla aynı portada birleştirmesiyle önce Dublin daha sonra da Berlin gece hayatında vazgeçilmez bir isim haline geldi. 2012 yılında Permanent Vacation etiketi ile yayınladığı Lovers adlı ilk EP’si ile dans müzik koleksiyoncularının arşivlerine yerleşen The Drifter, eleştirmenlerden ve müzisyenlerden aldığı olumlu yorumlarla yoluna tüm hızıyla devam etti. DJ setlerinde de tıpkı stüdyo prodüksiyonlarında olduğu gibi hipnotik, melodic ve duygu yüklü elektronik bir çizgi izleyen Flynn, yakın dostları Mano Le Tough ve Baikal ile birlikte kurduğu Maeve adlı plak şirketiyle derin ve hassas bir elektronik müzik anlayışını tüm Avrupa’ya dalgalar halinde göndermeyi sürdürüyor.



PATRICIO

90’ların ilk yıllarında Los Angeles’ın yeraltına dağılmış küçük kulüplerinde ilk kez turntable’ların başına geçen Patricio’nun yeteneklerini aynı mekanlarda sınaması kaçınılmazdı… Aynı dönemde her geçen gün yıldızını parlatan ve insanların dans pistinde gerçekten ne duymak istediği hakkında mükemmel bir fikir sahibi olan Patricio, çocukluğunu ve ilk gençliğini geçirdiği Buenos Aires sokaklarından taşıdığı enerjiyi, Avrupa müzik arenasına ustalıkla taşımayı başardı. Patricio’nun derin, melankolik ve zaman zaman moody bir atmosfere bürünen müzikal spektrumu, house ve tekno bezeli sağlam melodiler ve her zaman bas’ın ağırlık kazandığı prodüksiyonlardan oluşuyor. Saatlerce aynı enerjiyi koruyarak çalmayı başaran Patricio’nun yakıtı ise dans pistinde oluşturduğu müthiş enerji!



SUMA BEACH, Gümüşdere Mah. Boğaziçi Kampus Yolu, No:1/A, Kilyos



Suma Beach’teki Dusty Eardrums, bu cuma müzikseverlere hafızalardan kolay çıkartamayacakları bir gece vaat ediyor. Elektronik müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren DJ’ler Mano Le Tough ile suç ortağı The Drifter ve Los Angeles yeraltı kulüplerinde parlayan Patricio, 25 Temmuz Cuma gecesi 22.00’den itibaren Dusty Eardrums kabinine olacak.Dusty Eardrums diyor ki: “Mano Le Tough, uzun zamandır hayranlık duyduğumuz ve İstanbul ’a getirmek istediğimiz bir isimdi. Aslında daha önce bir kere şehrimize geldi ama ne yazık ki onu oldukça sınırlı sayıda kişi dinleyebildi. Ona kabinde eşlik edecek The Drifter ise mükemmel bir prodüktör ve stil sahibi bir DJ olmasının yanında iyi bir vokalist olarak haklı bir şöhretin sahibi. Birlikte çalmaya bayılan bu iki arkadaşın, yeteneğini Los Angeles’ın yeraltı kulüplerine borçlu olan Patricio ile birlikte çok farklı ve pozitif bir gece yaşatacağından kesinlikle şüphemiz yok!”