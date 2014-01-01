Pekin Kitap Fuarı'nın onur konuğu Türkiye

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27-31 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek 2014 Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nın "Onur Konuğu" olan Türkiye, fuarda açacağı üç stantta yaklaşık 3 bin eserlik kitap sergisi ile Çinli okura merhaba diyecek.

Türkiye, 27-31 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek 2014 Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'na "Onur Konuğu" olarak katılacak. Konuya ilişkin Hilton Bosphorus Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, fuarda 932 bin metrekarelik alanda kurulacak üç stantta sunumlar yapılacağını belirtti. Stantlarda Türk edebiyatının güncel ve klasik eserlerinde oluşan yaklaşık 3 bin eserlik kitap sergisi açılacak. Hat, tezhip ve ebru gibi geleneksel el sanatlarına ilişkin canlı performanslar sunulacak.



Bakanlık tarafından desteklenen 20 yayınevinin stantlarda tanıtım faaliyetleri yapacağını vurgulayan Yazıcı şöyle devam etti: "Ulusal sergi standında, THY'nin 'Skylife Kültür Destinasyonları', 'Çin'den Görünen Osmanlı', 'Anadolu Halk Oyuncakları' ve 'Kubbeler Dijital' sergileri açılacak. Etkinliklerin ana gövdesini oluşturan bölümde, ülkemizden gelen yazar, akademisyen, yayıncı, sanatçı, telif ajansı yetkililerinden oluşan 120 kişilik heyet paneller, söyleşilere katılacak, sunumlar yapacak. Profesyonel programda ise Türk yayıncılığının tüm yönleriyle katılacağı beş panel yer alacak.”