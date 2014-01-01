Pharrell Williams İstanbul'u sallayacak!

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Happy şarkısı ve dünya yıldızları ile yaptığı düetler ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pharrell Williams 7 Eylül'de İstanbul'a gelecek.

7 Eylül Pazar günü İTÜ Stadyumu’nda tüm gün sürecek, Türkiye’nin en büyük gençlik kulübü gnçtrkcll’in düzenlediği GNCFEST’te, dünyadan ve Türkiye’den birçok ünlü isim sahne alacak. Bu isimlerden en büyük sürpriz ise ülkemizde ilk defa konser verecek olan, “Happy” şarkısı ile dünyaca ünlü Grammy ödüllü müzisyen Pharrell Williams. Pharrell Williams dışında gün boyunca Rita Ora, INNA, Manga, Mabel Matiz ve Model gibi isimler de festivalde sahne alacak.



Pharrell Williams’ın Avrupa turnesinin ilk durağı gnçtrkcll’le GNCFEST

Turkcell’in gençlik markası gnçtrkcll tarafından düzenlenen, 2014’ün en büyük, en eğlenceli ve en interaktif festivali olmaya aday GNCFEST’in en büyük sürprizi Grammy ödüllü şarkıcı Pharrell Williams. Özellikle “Happy” şarkısı ile bu senenin hit’i olan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Pharrell Williams, Avrupa turnesine GNCFEST’teki konseriyle Türkiye’den başlayacak.



Festivalde Williams’ın yanı sıra İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Rita Ora ve Romanyalı şarkıcı INNA da sahne alacak. Türkiye’den ise performanslarıyla tüm gençlik etkinliklerinin vazgeçilmezi Manga, son dönemin en iyi çıkış yapan isimlerinden Mabel Matiz ve son yılların en başarılı rock müzik gruplarından Model şarkılarıyla gençlere keyifli anlar yaşatacak.