Piri Reis'in Sırrı peşinde!

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Türkiye'nin başarılı yeni nesil yazarlarından Cenk Kayakuş'un son romanı "Piri Reis'in Sırrı" raflardaki yerini aldı

Kayakuş, 'Av' , 'Saplantı' ve 'Kara Güneş' romanlarının ardından şimdi yepyeni bir macerayla edebiyat dünyasının kapılarını yeniden aralıyor: Piri Reis'in Sırrı. Kitap , Türk-Osmanlı denizci ve kartografı Piri Reis'in 1513 tarihli haritasının kayıp parçalarının bulunmasıyla başlıyor, ayrıca Hürmüz Kuşatması sonunda kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının perde arkasını anlatıyor. Antalya’dan Hint Okyanusu’na kadar uzanan bir dolu olay örgüsünü konu alan 'Piri Reis'in Sırrı', yer yer tarihi bir gerçekliğe göz kırparken Kayakuş'un hayal gücüyle de zenginleşerek Osmanlı'nın en ünlü denizcilerinden ve haritacılarından Piri Reis'in gizemli yaşamına Dan Brownvari bir bulmaca yerleştiriyor. Kitaplarına hakim olan gerilim ve aksiyon, Kayakuş'un son romanında da kendini hissettiriyor. Yarattığı anti kahraman Hakan Geda karakterini Piri Reis'in Sırrı'nda da başrole oturtan romancı, okuyucuyu gizem dolu maceralara sürüklemeye devam ediyor. Türkiye 'den Ahmet Ümit, dünyadan Dan Brown, Clive Cussler ve Jean-Christophe Grange gibi polisiye macera romancılarının ardından genç, dinamik bakış açısı ve aksiyon dozajı yüksek hikâyeleriyle ön plana çıkan yazar, Piri Reis'in Sırrı ile klasik polisiye kavramlarını es geçerek okuyucuyla birlikte büyük bir yolculuğa çıkıyor.

Arka Kapaktan:

Türk tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan ve çizdiği dünya haritası ile ünlenen Piri Reis’in yaşamının son yıllarında, dönemin padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle büyük bir hazinenin peşine düştüğü ortaya çıkar. Öte yandan da gizemli bir tarikat bu keşfin üzerine harekete geçer ve konuyla yakından ilgili olan ünlü bir tarih profesörünü kaçırır.

Piri Reis, 1513 tarihli ünlü haritasının ortaya çıkan parçasında bu hazine ile ilgili ipuçları bırakmıştır ve tarihin seyrini değiştirecek bir keşfin yapılması işten bile değildir. Hakan Geda, elindeki ipuçlarını birleştirmeyi başardığında, tarihin derinliklerine uzanan tehlikeli bir maceranın tam ortasına düştüğünü fark eder. Peki ya hazinenin peşinde olan tarikat üyelerinin gücü, Hakan’ın önüne geçecek ve bu keşfi engellemeye yetecek mi? Önce İstanbul ’dan Antalya’ya, oradan da Hint Okyanusu’na kadar uzanan soluk kesici bir macera daha sizi bekliyor. Cenk Kayakuş, bu dördüncü romanında yine tarihin tozlu sayfalarına saklanmış derin bir sırra dikkat çekiyor ve okurlarını gizemle sarmalanmış muhteşem bir maceraya davet ediyor. “Umut, kimilerinde ters çevrilmiş kırık bir kum saatinden dökülüp giden tanelerden bile hızlı tükenir. İnançlar yerini endişeye bıraktığında tüm mücadele ortadan kalkar, zihnin içinde tek yönlü bir savaş başlar. Aklın cepheleri teker teker istila edildiğinde, delirmek gerçeklikten sıyrılmanın en kolay yoluna dönüşür.”