Placido Domingo İstanbul'da!

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Placido Domingo, İstanbul'da imza gününe katılacak.

İspanyol tenor Placido Domingo, İstanbul'da 19 Ocak'ta vereceği konser öncesi, albümünün imza gününde hayranlarıyla buluşacak.



Domingo, 18 Ocak'ta saat 15.00'de Trump Alışveriş Merkezi D&R mağazasında, Akdeniz şarkılarından oluşan "Encanto del Mar - Mediterranean Songs" albümünü imzalayacak.



Yarım yüzyılı aşkın kariyeri boyunca, 9 kez Grammy ödülü kazanan ünlü tenor Domingo, dünyanın önemli sahnelerinde, 140'tan fazla rol seslendirdi, 3 bin 600'ü aşkın performans gerçekleştirdi, 500'ün üstünde konser yönetti ve çoğu tam opera kayıtlarından oluşan yaklaşık 100 albüm çalışmasına imza attı.



İlerleyen yaşına rağmen aktif sanat hayatına devam eden Domingo, tenorluğun yanı sıra orkestra şefliği yapıyor.



Los Angeles Operaevi'nin genel direktörlüğü görevini de yürüten Placido Domingo, 19 Ocak'ta Ülker Sport Arena'da sahne alacak.



(AA)