Polonyalı yazarlardan öyküler

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Polonya-Türkiye dostluğunun 600’üncü yılı münasebetiyle hazırlanan, 17 Polonyalı yazarın bugüne kadar Türkçede yayımlanmamış öykülerinin yer aldığı Kehribar Ülkesinden Yeni Öyküler çıktı.

Polonya Kültür Bakanlığı ve Polonya Kitap Enstitüsü’nün katkılarıyla, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Leh Dili Edebiyatı Bölümü akademisyenleri işbirliğinde hazırlanan Kehribar Ülkesinden Yeni Öyküler’i bölüm öğrencileri çevirdi.



Kalem Kültür Yayınları’nın “Ülke Edebiyatları” serisinin ilk kitabı olarak okura sunulan antolojide Adam Wiedmann, Andrzej Stasiuk, Andrzej Sapkowski, Jacek Hugo-Bader, Joanna Bator, Józef Hen, Jerzy Pilch, Krzysztof, Varga, Magdelena Tulli, Mariusz Szczygiel, Michal Witkowski, Natasza Goerke, Olga Tokarczuk, Pawel Huelle, Stefan Chwin, Wojciech Kuczok ve Zygmunt Miloszewski’nin öyküleri yer alıyor.