Portekiz’in Enya’sı İş Sanat'ta

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Teresa Salgueiro, son albümü O Mistério'nun duygu yüklü şarkılarıyla 19 Mart akşamı İş Sanat'a konuk oluyor.

‘Portekiz’in Enya’sı’ olarak da nitelendirilen kristal sesli şarkıcı Teresa Salgueiro, ekibiyle birlikte bir dağ evine kapanarak kaydettiği son albümü O Mistério’dan söyleyeceği şarkılarıyla yarın akşam İş Sanat’a konuk oluyor.

Büyük Alman yönetmen Wim Wenders’in ‘Lizbon Hikâyeleri’ filmindeki rolüyle de dikkat çeken Teresa Salgueiro, 20 yıl boyunca vokalistliğini yaptığı Portekiz’in ünlü grubu Madredeus’tan 2007’de ayrıldı ve o günden beri yoluna tek başına devam ediyor. José Carreras, Caetano Veloso, Angelo Branduardi gibi önemli sanatçılarla ortak çalışmalara imza atan Salgueiro, ilk solo albümü ‘Obrigado’yu 2006 yılında yayımladı. Septeto de João Cristal ve Lusitânia Ensemble işbirliğiyle iki albüm daha çıkaran sanatçının son albümü

O Mistério’daki tüm şarkı sözleri de kendisine ait. Klasik Portekiz halk müziğinin yanında opera, tango ve blues türlerinin çağdaş birleşimini şarkılarına yansıtan Salgueiro’nun konseri saat 20.00’de.