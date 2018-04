Portishead'e büyük ilgi!

Türkiye’de ilk kez sahne almaya hazırlanan Portishead’in 28 Nisan Pazartesi günü Biletix’te satışa çıkan biletleri, sabah saatlerinden itibaren hayranları tarafından büyük ilgi gördü

1991 yılında Geoff Barrow ve Beth Gibbons tarafından kurulan ve uzun zamandır Türkiye’ye gelmesi beklenen Portishead’in İstanbul konseri müjdesi, tüm Türkiye’den hayranların yüzünü güldürdü. Portishead’in, “Dummy”, “Portishead” ve “Third” albümlerinden en popüler şarkılarını seslendireceği konserde, İngiltere’den Savages ve Thought Forms’un yanı sıra Türkiye’den The Ringo Jets, The Away Days ve Telepotik grupları da efsanevi İngiliz grup ile KüçükÇiftlik Park sahnesini paylaşacak. Dream TV’nin medya sponsorluğunda gerçekleşecek Midtown Fest için biletler, satışta!