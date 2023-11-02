Produ Ödülleri'nde Türkiye'ye 3 ödül geldi

Latin Amerika ve İspanya’yı kapsayan, İspanyolca yayıncılık dünyasının en büyük ödülleri olan Produ Ödülleri 1 Kasım’da gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Pınar Deniz'in

Ranini TV'de yer alan habere göre, 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde ödülü Yargı dizisindeki performansıyla Pınar Deniz aldı. Pınar Deniz, ödül törenine bir teşekkür videosu ile katıldı.

Kanal D’de üçüncü sezonu ile ekrana gelen Yargı; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun yanı sıra Latin Amerika’da da çok büyük ilgi görerek hem seyircilerin hem de eleştirmenlerin favorisi olmuş; uluslararası bir fenomene dönüşmüştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yargı Dizi Resmi (@yargidizi)'in paylaştığı bir gönderi

'Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu ödülü Mert Ramazan Demir’in

'Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde ödül Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla Mert Ramazan Demir'in oldu. 'Yabancı Dilde En İyi Dizi' ödülünü ise Yalı Çapkını kazandı.