Pulitzer’de zafer Donna Tartt’ın

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

ABD’nin en prestijli ödülü Pulitzer, kurmaca dalında Donna Tartt’ın uzun bir aradan sonra kaleme aldığı üçüncü romanı The Goldfinch’e gitti

Amerika’nın en prestijli kurmaca ödülü olarak kabul edilen ve daha önce William Faulkner’dan Toni Morrison’a kadar ülkenin en önemli yazarlarınca kazanılan Pulitzer, bu yıl New York’ta yeraltı sanat dünyasına sürüklenen kimsesiz bir çocuğun hikâyesini anlattığı “The Goldfinch” adlı romanıyla Donna Tartt’ın oldu. “Günümüz Amerikası’nda lanetli bir yolculuk” olarak tanımlanan The Goldfinch, yazarın üçüncü romanı. Tartt’ın bir üniversite kampüsünde geçen 1992 tarihli cinayet romanı Gizli Tarih (The Secret History) büyük bir sansasyon yaratmış, 5 milyondan fazla satan kitap 24 dile çevrilmişti. Missisipi doğumlu yazarın 2002’de yayımlanan ve “The Little Friend” ise beklenen ilgiyi görmemişti. Pulitzer ödülüne geçtiğimiz yıl Adam Johnson’ın Kuzey Kore’yi konu aldığı “The Orphan Master's Son” adlı romanı layık görüldü. Bu yılın şiir Pulitzer’ini, 3 Sections ile Vijay Seshadri (Graywolf Press), biyografini ödülünü ise Margaret Fuller: A New American Life (Houghton Mifflin Harcourt) ile Megan Marshall kazandı. Kurmaca dışı Pulitzer’i Toms River: A Story of Science and Salvation (Bantam Books) ile Dan Fagin, tarih Pulitzer’i ise Slavery and War in Virginia 1772-1832 (W.W. Norton) ile Alan Taylor’ın oldu.

Snowden haberine çifte ödül

ABD'nin dinleme skandalını sızdıran Snowden'in haberini yapan The Guardian ve Washington Post gazeteleri ise kamu hizmeti dalında Pulitzer’e layık görüldü. Ödülün sebebi iki yayın organının, Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) dünya çapındaki gizli faaliyetlerini ortaya çıkaran Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgileri kamuoyuyla paylaşmış olması olarak gösterildi. Boston Maratonu'ndaki bombalama eylemini dünyaya duyuran the Boston Globe da “son dakika” dalında ödüllendirildi. Pulitzer ödülü, 1917 yılında Joseph Pulitzer adlı Macar asıllı ABD'li bir gazeteci tarafından kurulmuştu.