Rafet'in eli değdi!

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Amerika’da göz sağlığı eğitimini tamamlayan Hakan Kahraman müzik ile doktorluğu bir arada yürütmeye çalışıyor.

Hindu inanışında; bir insanın görmesini sağlamak bunu sağlayan insana Cenneti müjdeler. İşte Hakan Kahraman’ın hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri bu inanışa olan duyarlılığı oldu.

Amerika’da göz sağlığı üzerine eğitimini tamamlayan Kahraman şu günlerde müzik ile birlikte bu zorlu mesleğe de devam ediyor. Müzik ile hiçbir dönemde ilgisini koparmayan Hakan Kahraman’ın ilk albümü müzik marketlerde yerini aldı. Albümdeki şarkıların büyük kısmının söz ve müziği Hakan Kahramanın kendisine ait olsa da “Gidiyorum” albümü Rafet El Roman dan tam destek aldı. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile bir göz muayenesine geldiği vakit tesadüfen tanışan Hakan Kahraman, kendisinin desteğiyle albüm yapma kararı aldı.

Ünlü şarkıcının dillerden düşmeyen ve Ajda Pekkan tarafından seslendirilen “Seni Sevmiyorum” şarkısı Emre Yücelen tarafından yeniden aranje edilerek Hakan Kahraman'ın yorumu ile müzik severlerle buluştu. El Roman Müzik etiketi ile çıkan albümde sözü ve müziği Hakan Kahraman’a ait toplam 8 şarkı yer alıyor. Albümde ayrıca Rafet El Roman’a ait 1 şarkının 2 ayrı versiyonu bulunuyor.