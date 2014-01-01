Rebel Moves’tan yeni proje!

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Rebel Moves, stüdyo kayıtları ve jam session’ların bir arada olduğu yeni projesi sessionOBsession v2014'ü hayata geçiriyor

”Sheep”, ”Bandare” gibi hit şarkılarıyla tanınan, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl Kimileri Bir İleri isimli albümle geri dönen Rebel Moves, stüdyo kayıtları ve jam session’ların bir arada olduğu yeni projesi sessionOBsession v2014′ü hayata geçiriyor. Bu cumartesi akşamı Nublu’da olacak ekip, her konserinde farklı müzisyenleri sahnesinde konuk ediyor. Sahnede kendine has doğaçlamaları, konuk ettiği müzisyene göre çeşitlendiren Rebel Moves, 26 Nisan Cumartesi akşamı vereceği konsere ”Spring Session” ismini vermiş. Gruba sessionOBsession v2014 konserlerinde şimdiye kadar Özkan Uğur, Ceza ve Sibel Gürsoy gibi isimler eşlik etti. Rebel Moves, 26 Nisan gecesi saat 00:00′da Nublu sahnesinde olacak ve tek uzun set çalacak.