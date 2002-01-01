Redd grubunda ayrılık

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Ünlü rock grubu gitaristi ve klavyecisiyle yollarını ayrıldı.

Redd grubu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Uzun süredir Redd içinde var olan müzikal görüş ayrılıkları artarak devam etmiş ve bu ayrılıkları gidermeye yönelik çabalarımız ne yazık ki sonuç bulamamıştır. Bu nedenle yola bizimle ayrı devam etme kararı alan grubun gitaristi Berke ve klavyecisi İlke Hatipoğlu ile beraber çalışmaya devam etmemiz imkansız hale gelmiştir.

Redd, bir müzik grubu olarak içinde dinleyicisini de barındıran ortak anlamlar bütünüdür. Bu ortak değer ancak üretenler ve/veya dinleyenlerin isteğine bağlı olarak son bulabilir. Başka bir deyişle, grubun müzikal misyonunun sona ermesi ya kendi kararına ya da dinleyicisinin değerlendirmesine bağlıdır, başka kimseye değil.

Redd ne ana akım, ne ticari kaygılar için ne de belli bir dinleyici kitlesine hoş görünmek adına müzik yapan bir gruptur. Ürettiğimiz söz ve müzikler kişisel deneyimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve ortaklaşarak bütüncül bir anlam kazanır.

Her şey değişkendir ve bu durum müzikal yaklaşımlar açısından da geçerlidir. 2002 yılından beri Redd olarak sürdürülen bu müzikal yolculuk, dönem dönem aramıza katılıp ayrılan farklı müzisyenlerin de katkılarıyla, çeşitli dönüşümler yaşayarak gelişip, zenginleşmiştir. Üretimi faal tutan da bu çeşitliliktir.

Ne yazık ki, Redd olarak müzikal ve kavramsal yaklaşımımız Berke ve İlke Hatipoğlu ile artık ortak doğrultuda evrilememektedir. Bunun sonucu olarak, “Hayat Kaçık Bir Uykudur”un kayıtları sırasında yaşamaya başladığımız çekişmelerin bugünlerde kaydı için stüdyoya girmekte olduğumuz yeni albüm sürecine taşınması imkansızdır. Müzikal farklılaşmanın üretimi verimsiz kılmasının yanı sıra, İlke ve Berke Hatipoğlu’nun bu sürece dahil olma konusunda açık ve aleni isteksizliklerini ifade etmeleri de ortak bir paydada hareket edilmesini imkansız hale getirmiştir.

Bu koşullar altında, Redd olarak bundan sonra yolumuza onlarsız devam etmek zorunda olduğumuzu, bütün dinleyenlerimize üzülerek bildiririz."