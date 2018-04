Renkli bir güne ne dersiniz?

Dünyanın en renkli festivali ‘Life in Color’ yeni teması ‘The Big Bang Tour’ ile İstanbul’u renklendirecek!

‘One Colony’nin ev sahipliğinde 1 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek olan ‘Life in Color: the Big Bang Tour’da’ bu yıl ilk kez 8 ton sıvı boya kullanılacak.

Bu yıl ikinci kez İstanbul’a renk katmaya hazırlanan “Life in Color”, geçtiğimiz yıldan daha iddialı! Bu kez Küçükçiftlik Park’ta daha büyük bir sahne tasarımının yanı sıra akrobasi ve görsel şovlarıyla da yüzde yüz eğlence garantisi veren ‘Life in Color: the Big Bang Tour’da ‘Bir bilim adamının boyayı keşfetmesi ve bu boyayla bir araya getirdiği insanları mutlu etmesi’ teması için 8 ton sıvı boya kullanılacak.

‘Life in Color: The Big Bang Tour’da ayrıca elektronik müziğin dünyaca ünlü isimleri ‘ W&W, DJ BL3ND, DubVision, Firebeatz, Headhunterz, Ummet Ozcan’ muhteşem sahne şovlarıyla yaklaşık 17 bin müziksevere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Etkinlikte kullanılacak olan boyalar su bazlı özel boyalar olup, sağlık açısından (tenle ve gözle temas, yutma vb. durumlarda) herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve su ile kolayca temizlenebiliyor.