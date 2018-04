Rihanna'nın tahtı tehlikede

R&B'de yepyeni bir kadın şarkıcı kuşağı geliyor. Üstelik Rihanna ve Beyonce gibi 'seks sömürüsü' yapmayacaklarını söylüyorlar.

Drake, The Weeknd, Miguel ve Frank Ocean gibi erkek sanatçıların kentsel müzikte bir devrim yarattığı söylenebilir; değişik tarzda elektronik ve deneysel R&B müziğin öncüsü de yeni kuşağın kadın sanatçıları. Vibe dergisinin kapağından Jhené Aiko, her ikisi de BBC Sound 2014’te “izlenmesi gerekenler” arasında yer alan, Gloucestershire’dan FKA twigs ve Los Angeles’tan Kelela yeni kuşağın kadın sanatçılardan. Aynı şekilde Jessy Lanza, SZA, Rosie Lowe ve Phlo Finister gibi kadınlar da elektronik ve R&B müzik arasındaki sınırları kaldırıyor.



Aşırı cinsellikle önplana çıkan Rihanna ve Beyoncé’ye, yumuşak vokalleriyle tanınmalarına rağmen güçlü ve sert bir müzik ortaya koyarak alternatif oluşturuyorlar. Bu sanatçılar, kendilerini tamamen kendi şarkılarını yaratmaya vererek, kadın R&B sanatçıları hakkındaki tanımlamalara meydan okuyorlar. Devon’da doğan, söz yazarı ve yapımcı kadın sanatçı Rosie Lowe “Biz cinselliğimizi önplana koymadan müzik yapıyoruz” dedi. Rihanna ve Beyoncé’nin stereotipleştiğini vurgulayarak “Vücudumuzun bize ait olduğuna katılıyorum ama bunun bir sorumluluğu olduğunu da düşünüyorum. Genç kadınları düşünmeye itiyor ve bu insanlar vücutlarını kullanmaları, popolarını sallamaları gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bu hiç doğru değil, korkutucu ve hasar verici” diye ekledi. Kelela Mizanekristos müziğini güçlendirmeyi şart koşmuş. 2013’te çıkarttığı Cut 4 Me’de birçok yapımcıyla birlikte çalışarak, aşk ve seksi konu alan şarkı sözleriyle grime, dubstep ve R&B’yi harmanladı. Kendini “popüler olmayan, insanların şarkılarda ne söylediklerini, ve dinleyiciler için sözlerin ne anlama geldiğini analiz eden biri” olarak tanımlıyor.



Kanadalı Jessy Lanza, 2013 albümü Pull My Hair Back’te post-disco ve 1990 R&B’sini tekrardan ortaya koydu. “Kathy Lee” şarkısının videosunda; erkek bir dansçının merkezde olduğu, arkadan, yandan ya da bulanık bir şekilde çekilen Lee “kendimi görsel olarak sunmayı sevmiyorum çünkü bu şekilde rahat etmiyorum. Rihanna ya da çok seksi 21 yaşındaki bir kız gibi gözükmüyorum. Fotoğraflarımı çekmek istediklerinde ya belirsizleştirilmek istiyorum ya da arkamı dönüyorum” dedi. Kendini FKA twigs’le karşılaştırarak “twigs gibi inanılmaz bir dansçı olsam, herkese dansımın ne kadar güzel olduğunu göstermeye çalışırdım. Ama ben pek şov yapabilen biri değilim” dedi. Rosie Lowe, “Beyoncé’nin gerçek bir hayranıyım, ama bu kadar çok cinselliğini önplana koyması beni üzüyor. Bana göre, izlediğiniz sırada kendinizi rahatsız hissediyorsanız, biraz aşırıya kaçmış demektir. İzleyicilerinizi kendi vücutları ve dış görünüşleri yüzünden rahatsız hissettirmemelisiniz” diye ekledi.