Rita Ora İstanbul'daydı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İTÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilen GNCFEST bu yıla damgasını vuran dünya starlarını ağırladı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, gnçtrkcll tarafından 7 Eylül Pazar Günü İTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen GNCFEST'e 20 binin üzerindeizleyici katıldı. Festival saat 13.00'te kapılarını açtı. Festivalde gençler Manga, Mabel Matiz ve Model ile festivalin gündüz bölümünü geçirdi. İlerleyen saatlerde Inna, Rita Ora ve Happy şarkısı ile yılın fenomeni olan Pharrell Williams sahne aldı. Festivalde Rita Ora, sahne şovu ve performansıyla büyük beğeni topladı.