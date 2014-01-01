Grammy ve platin plak ödüllü müzisyen Chris Brown’un yedinci stüdyo albümü “Royalty” yayınlandı. Ünlü R&B yıldızı; hayranlarının merakla beklediği yeni albümü “Royalty”yi yayınlamadan önce albümdeki “Back To Sleep”, “Wrist ft. Solo Lucci”, “Anyway ft. Tayla Parx, “Picture Me Rollin’” ve “Little More (Royalty)” şarkılarının video kliplerini art arda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Chris Brown, 2014 yılında yayınladığı, Billboard R&B Albümleri listesinde 1 numaraya, Billboard En İyi 200 Listesi’nde 2 numaraya kadar yükselen ve En İyi Urban Contemporary Albümü de dâhil olmak üzere üç Grammy ödülüne layık görülen “X” albümünün bu büyük başarısını yeni albümü “Royalty” ile devam ettiriyor.



“Royalty” albümünden elde edilecek gelir ile The Children’s Miracle Network Hospital ve Best Buddies kuruluşlarına yardımda bulunacağını belirten Brown’un kızıyla birlikte sahnelerinin yer aldığı ve albümle aynı adı taşıyan “Little More (Royalty) şarkısının video klibi Cuma günü yayınlandı. Ülkemizde delüks versiyonu ile yayınlanacak olan albümde, standart versiyonda bulunan 14 şarkının yanı sıra “Day One”, “Blow It In The Wind”, “KAE” ve Future ile seslendirdiği “U Did It” şarkıları da yer alıyor.

