Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Grammy ve platin plak ödüllü müzisyen Chris Brown’un yedinci stüdyo albümü “Royalty” yayınlandı. Ünlü R&B yıldızı; hayranlarının merakla beklediği yeni albümü “Royalty”yi yayınlamadan önce albümdeki “Back To Sleep”, “Wrist ft. Solo Lucci”, “Anyway ft. Tayla Parx, “Picture Me Rollin’” ve “Little More (Royalty)” şarkılarının video kliplerini art arda müzikseverlerin beğenisine sundu.