Russel Brand geliyor

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‘Mesiah Complex’ adlı turnesi kapsamında, 23 Kasım akşamı Tim Maslak Show Center’da izleyici karşısına çıkacak olan Russell Brand, gösterisinden önce seslendirmesini yaptığı "Despicable Me 2 (Çılgın Hırsızlar 2)" ile Ekim ayında ülkemizde vizyona girecek animasyon filmi ile gündeme gelecek.

Bugüne kadar birçok televizyon programı, film, seslendirme, radyo sunuculuğu gibi sayısız işe imza atan ünlü İngiliz komedyen, 23 Kasım akşamı ilk kez çıkacağı dünya turnesi kapsamında İstanbullular ile buluşacak. Pierre Coffin ve Chris Renaud’ün yönetmenliğini yaptığı, çocukların sevgilisi "Despicable Me 2"de Russell Brand, Al Pacino, Steve Carell, Jason Segel ve Disney Channel’ın sevilen genç isimleri Moises Aries ve Miranda Cosgrove gibi isimlerle çalıştı.

