Rusya, Eurovision'a rakip çıkartıyor!

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Rusya, Sovyetler döneminden kalma şarkı yarışmasını Eurovision'a rakip olarak yeniden başlatma kararı aldı. Kararda, bu yıl Conchita Wurst'un birinci olmasının etkili olduğu kaydedildi.

Eşcinsel propagandanın yasak olduğu bilinen Rusya, Sovyetler döneminden kalma şarkı yarışmasını Eurovision’a rakip olarak yeniden başlatma kararı aldı. Kararda, bu yıl Conchita Wurst’un birinci olmasının etkili olduğu kaydedildi.



Bu yılki yarışmada Wurst’un birinci olması ve Rusya’dan katılan yarışmacıların Ukrayna krizi nedeniyle sahnede yuhalanmasının ardından birçok Rus siyasetçi yarışmayı kınamıştı. Times’ın haberine göre, yarışmaya eski Sovyet ülkeleri ve Çin katılacak.



Yarışma Ekim’de, Kış Olimpiyatları’nın da yapıldığı Soçi kentinde gerçekleştirilecek.