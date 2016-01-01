Sabancı Tiyatro Festivali 16 yaşında

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Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl 14 Nisan'da 16. kez kapılarını açacak.

Festival programı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Doğan ve Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un katılımıyla Adana'da düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, ülkemizdeki kültür sanat izleyicisinin sayısını artırmak ve sanatsal etkinliklerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kültür sanat etkinliklerine destek verdiklerini belirterek, "Rahmetli Sakıp Sabancı'nın Adana'yı kültür sanat merkezi yapma hayalinden yola çıkarak Adana Tiyatro Festivali'ni hayata geçirdik. 16 yıldır bu hayali tüm görkemiyle yaşatıyoruz. Adana Tiyatro Festivali'yle Adana'yı uluslararası tiyatro camiasında tanınan bir kültür sanat şehri haline getirdiğimiz için gururluyuz" dedi.Sabancı Vakfı'nın 40'ıncı yılına özel etkinliklerle, Adana'yı Türkiye'ye ilk kez gelen topluluklarla buluşturacaklarını vurgulayan Koyunsağan, "Suda yaptıkları gösterilerle Fransızların dünyaca ünlü performans topluluğu Ilotopie, bu yılki festivalin açılışını yapacak. İran, Azerbaycan, İspanya ve Romanya'dan toplulukların farklı ve renkli performanslarına tanık olacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde sergilenecek gösterilerle İstanbullu sanatseverleri bu coşkuya ortak edeceğiz. Tüm Adanalıları, 14 Nisan'da festivalin açılışı için Seyhan Nehri'ne davet ediyoruz" diye konuştu. Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt da şunları söyledi; "Festivalimiz ile Adana yalnızca sanat yapıtlarına yansıyan bereketiyle anılmıyor, aynı zamanda uluslararası sanat festivalleriyle anılan kentlerden biri olma özelliğine kavuşuyor. Tıpkı yurt dışında gerçekleşen festivaller gibi. Bu festivallerde yaşanan büyük sanat buluşmaları gibi. Barış kültürünün gelişmesine büyük katkıları olan, uluslararası festivalimizin artık gelenekselleştiğini görmek sevinç kaynağımız."

Kültür sanat rüzgarı estirecek

Türkiye'nin bir ay süren, en uzun soluklu tiyatro festivali olma özelliğini taşıyan Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye'den 16, yurt dışından 5 olmak üzere toplam 21 tiyatro topluluğunu ağırlayacak. Festivale bu yıl yurt dışından Fransa'nın yanı sıra İspanya, İran, Azerbaycan ve Romanya'dan tiyatro toplulukları katılacak. İspanya'dan Yllana Tiyatro Topluluğu 'Muu', Romanya'dan Passe-Partout Tiyatrosu 'Biz İkimiz', İran'dan İnruzha Tiyatro Topluluğu 'Kuraklık ve Yalan' ve Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosu 'Lankeran Han'ın Veziri' adlı oyunlarını sergileyecek. Türkiye'den ise Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolar, çok sayıda oyunla Adana Tiyatro Festivali'ne katılacak. İstanbul Devlet Tiyatroları, 'Cimri', 'Hamlet' ve 'Çöl Fırtınaları', Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Guguk Kuşu', İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'İstanbul Efendisi', Ankara Ekin Tiyatrosu 'Üçüncü Zil', Bursa Devlet Tiyatrosu 'Sarıpınar 1914', Mersin Opera Balesi 'Çalıkuşu', İzmir Devlet Tiyatrosu 'Son Çığlık', Ankara Devlet Tiyatrosu -'Nereye', Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Nafile Dünya', Kenter Tiyatrosu 'İyi Geceler Desdemona Günaydın Juliet' ve 'Toplu Hikayeler', Tiyatro Kedi 'Bana Esmeyi Anlat' ve Van Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu sergileyecek. Adana'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve İstanbul'da ise Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı festival, 16 Mayıs tarihine kadar sürecek.