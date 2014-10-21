Sahnede aşhk var!

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Tiyatro Aşhk, prömiyerini Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde gerçekleştirdiği Tatminkar Ödül adlı oyunu ile 21 Ekim 2014 Salı günü 20:30’da İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde perde açıyor.

Muhsin Ertuğrul’un ‘Tiyatro alanı, bir ihtisas, bir aşk, bir ihtiras işidir’ sözlerinden yola çıkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları Şenay Saçbüker ve Hüseyin Köroğlu, Tatminkar Ödül oyunu ile perde açmaya hazırlanıyor. 2012 yılında kurdukları ‘Tiyatro AŞHK’ ile sahneledikleri ‘Hüseyin Köroğlu ile Işığa Yürüten Adam’ oyunundan sonra yeni bir performansla tiyatro severlere merhaba diyorlar. Kanadalı Yazar Carole Frechette’nin yazdığı ve Ece Okay’ın çevirdiği Tatminkar Ödül adlı oyun ile seyircileri yalnızlık, aşk ve korku üzerine düşünmeye davet ediyor. Kurgusu ve dinamik altyapısıyla seyirciyi sürükleyen oyun, iki kişilik ve tek perde.