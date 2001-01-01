Salih Ecer anısına şiir rezidansı

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Geçen yıl hayatını kaybeden şair Salih Ecer anısına, Bodrum Gümüşlük'te bir şiir rezidans programı gerçekleştiriliyor.

Türk şiirinin geçen yıl yitirdiğimiz özgün şairi Salih Ecer anısına bir şiir rezidans programı gerçekleştiriliyor. Şairin ailesi, Gümüşlük Akademisi, Lüksemburg Kültür Bakanlığı ve Lüksemburg'tan kültür merkezi Kulturfabrik tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında her yıl Türkiye 'den bir şair Lüksemburg'a gidecek, Frankofon bir şair de Gümüşlük'e gelip çalışacak.



Lüksemburg'da “Şiir Baharı” etkinlikleri kapsamında farklı mekanlarda yüzlerce kişilik katılımla, Türkiye'de ise Gümüşlük Akademisi'nde düzenlenecek bu toplantılarda, şiirler her iki dilde de okunacak. Bu bağlamda ilk olarak Fransız şair ve Kulturfabrik yöneticisi Serge Basso 4-14 Ağustos arasında Gümüşlük'teki rezidansın konuğu olacak ve 12 Ağustos gecesi Gümüşlük Akademisi'nde gerçekleştirilecek anma programında bir söyleşi yaparak şiirlerini okuyacak. Serge Basso 1960'da Fransa'da yarı-İtalyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu ve iki kültürle büyüdü. Sorunlu mahallelerde sosyal asistan ve eğitmen olarak başladığı kariyerini kültür yöneticisi olarak sürdürdü. Yayımlanmış şiir kitapları ve polisiye romanları bulunan Basso'nun iki oyunu da Fransa ve Lüksemburg'da oynandı. 2014 sonbaharında bir deneme kitabı yayımlanacak.



Ecer'in şiirleri Transkrit dergisinde

Salih Ecer için anma programı geçtiğimiz aylarda şiirlerinin Transkrit dergisinde yayımlanmasıyla başladı. Derginin 7. sayısının onur konuğu olan Salih Ecer'e ayrılan bölümde, Sedef Ecer, Serge Basso ve Haydar Ergülen tarafından hazırlanan önsözle, şairin Fransızcaya çevrilen 13 şiiri yer alıyor.



Salih Ecer 1954 yılında Ankara'da doğdu. 1967'de Galatasaray Lisesi'ne girdi, okuldayken şiir yazmaya başladı, aynı zamanda oyunlar yazarak sahneye koydu. TİP'nde çalıştı. Ajans Ultra'nın kurucuları arasında yer alarak reklamcılık yaptı. Fransa'da 2001'de “Dünyanın yaşayan en iyi 8 şairi” arasında seçildi ve Fransızca'ya çevrilen şiirleri Paris'te George Pompidou Kültür Merkezi'nde okundu, kitabıysa “La Derniere Langue des Sumeriens etait le Serpent” (Sümerlerin Son Dili Yılancaydı) adıyla yayımlandı. 2013 yılında yitirdiğimiz Salih Ecer'in şiir kitapları:İhtimalen (1993), Seferi (1998), Neremdesin Beni Üzenler (2001), roman: Beni Yutkunmaya Sevk Eden Bir Erkeklik Hali Sezdim (2003).



Kulturfabrik ve Lüksemburg Kültür Bakanlığı desteğiyle çıkan Transkrit, Fransız ve Alman kültürlerinin edebi alışverişine katkıda bulunmanın yanı sıra, uluslararası yazarları tanıtan bir referans olmayı da başardı. Bernard Noel, Michel Deguy, Marie-Claire Bancquart, Lionel Ray, Michael Speier, Durs Grünbein, Ulrike Draesner, Volker Braun gibi önde gelen bir çok yazarın metinlerini yayınlayan Transkrit, Juan Gelman, Eldorado Sanguinetti, Sunil Gangopadhyay gibi yazarların da tanınmasını sağladı.