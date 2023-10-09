Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden Haluk Akakçe hayatını kaybetti.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Haluk Akakçe, bu sabah Nişantaşı’ndaki evinde vefat etti. Akakçe’nin cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Taksim İlkyardım Hastanesi’ne nakledildi.
9 gün komada kaldığını açıklamıştı
53 yaşındaki sanatçı kısa süre Instagram hesabından 9 gün komada kaldığını ve mucizevi şekilde geri döndüğünü paylaşmıştı.
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Video enstalasyonları, duvar resimleri, akrilik ile ahşap panel ve kâğıt üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Akakçe, Türk sanatında önemli bir iz bırakmıştı.