Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Haluk Akakçe, bu sabah Nişantaşı’ndaki evinde vefat etti. Akakçe’nin cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Taksim İlkyardım Hastanesi’ne nakledildi.

9 gün komada kaldığını açıklamıştı

53 yaşındaki sanatçı kısa süre Instagram hesabından 9 gün komada kaldığını ve mucizevi şekilde geri döndüğünü paylaşmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Haluk Akakce (@akakceh)'in paylaştığı bir gönderi

Video enstalasyonları, duvar resimleri, akrilik ile ahşap panel ve kâğıt üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Akakçe, Türk sanatında önemli bir iz bırakmıştı.