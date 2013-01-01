menu

close

menu

close

menu

close

Santana’dan Meksika’ya Saygılarla…

Tarihi konser CD ve CD+DVD’li versiyonlarıyla müzik marketlerdeki yerini aldı.
10 Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Santana’nın Meksika köklerine ve kültürüne saygı duruşu niteliğindeki ‘Corazón, Live From Mexico: Live It To Believe It’ konseri 2013 yılının aralık ayında Meksika’da gerçekleşmişti. İşte bu tarihi konser CD ve CD+DVD’li versiyonlarıyla müzik marketlerdeki yerini aldı. Santana’ya konserde ve albümde; Gloria Estefan, Pitbull, Ziggy Marley, Lila Downs, Niña Pastori, Salvador Santana ve Diego Torres gibi Latin müziğin önde gelen isimleri eşlik ediyor.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler