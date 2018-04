Santana’dan Meksika’ya Saygılarla…

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tarihi konser CD ve CD+DVD’li versiyonlarıyla müzik marketlerdeki yerini aldı.

10 Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Santana’nın Meksika köklerine ve kültürüne saygı duruşu niteliğindeki ‘Corazón, Live From Mexico: Live It To Believe It’ konseri 2013 yılının aralık ayında Meksika’da gerçekleşmişti. İşte bu tarihi konser CD ve CD+DVD’li versiyonlarıyla müzik marketlerdeki yerini aldı. Santana’ya konserde ve albümde; Gloria Estefan, Pitbull, Ziggy Marley, Lila Downs, Niña Pastori, Salvador Santana ve Diego Torres gibi Latin müziğin önde gelen isimleri eşlik ediyor.