Şarkısı çalıntı çıktı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

ABD’de bir federal mahkeme, Shakira’nın ‘Loca’ isimli parçasının dolaylı olarak telif hakkı kanunlarını çiğnediğine karar verdi.

Mahkeme kararına göre şarkı, Dominik Cumhuriyeti’nden Ramon Arias Vazquez’in ‘Loca con su Tiguere’ isimli eserine benziyor. Vazquez, eseri Dominikli şarkıcı El Cata’ya dinlettiğini, El Cata’nın ise eseri kendi şarkısıymış gibi piyasaya sürdüğünü belirtti. Daha sonra El Cata ile çalışan Shakira, şarkıyı düzenleyerek büyük bir hit olmasını sağladı. Eserin haklarını elinde bulunduran Sony ileride belirlenecek tazminatı ödeyecek.