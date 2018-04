Scorpions'tan nefes kesen konser

Scorpions’tan MTV Unplugged tarihinin ilk açık hava konseri!

İki buçuk saatlik nefes kesen bir konser deneyimi!



40 yıllık müzik serüvenlerine, 100 milyonun üzerinde albüm satışı, dünyanın en prestijli müzik ödülleri ve biletleri tamamen tükenen sayısız konseri sığdıran Scorpions; kariyerini zirve noktasında bırakmak için 3 yıl süren “Veda Turnesi” adlı dünya turuna devam ederken geçtiğimiz aylarda MTV için bir unplugged performansı da gerçekleştirdi. MTV Unplugged tarihinin ilk açık hava konseri olan ve Atina’da gerçekleşen efsanevi performans, sayısı milyonları geçen Scorpions hayranları için şimdi 2 CD, DVD, Blu-ray ve LP formatlarında Sony Music etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.



11 ve 12 Eylül 2013 tarihinde Atina’daki “Lycabettus Açıkhava Tiyatrosu”nda gerçekleştirilen 2 nefes kesen akustik konsere bu albümlerle şimdi tüm Scorpions hayranları şahit olabilecekler. 1965 yılında Yunan mimar Takis Zenetos tarafından tasarlanan 300m yüksekliğindeki ve Lycabettus dağı üzerindeki açıkhava tiyatrosu, ironik bir şekilde Scoripons ile aynı yaştaki bir mekan.



Klaus Meine (vokal ve gitar), Rudolf Schenker (gitar ve vokal), Matthias Jabs (gitar), Pawel Maciwoda (bas) ve James Kottak (bateri) ile Scorpions; Lycabettus Açıkhava Tiyatrosu’nda en sevilen klasik şarkılarının yanı sıra ‘Where The River Flows’ ve ‘Passion Rules The Game’ gibi daha önce canlı olarak çalmadıkları şarkıları da çaldılar. ‘Dancing With The Moonlight’, ‘Sting In The Tail’,‘Delicate Dance’,’Love Is The Answer’, ‘Follow Your Heart’ ve ‘Rock'n'Roll Band’ konserde öne çıkan etkileyici performanslar arasında yer alıyor.



İki buçuk saatlik konserde Scorpions’a ayrıca ‘In Trance’ şarkısında Cathe, ‘Rock You Like A Hurricane’ şarkısında Johannes Strate (Revolverheld) ayruca klasikleşen ‘Wind Of Change’ şarkısında ise Morten Harket eşlik ediyor. Ülkemizde 2CD’lik albüm, plak ve ayrıca DVD ve Blu-ray olarak da yayınlanan “Scorpions – MTV Unplugged, In Athens” albümünün DVD ve Blu-ray versiyonlarında bonus içerik olarak albümün yapımına ilişkin özel bir belgesel görüntüler de yar alıyor.